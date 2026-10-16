Yapay zekaya göre Türkiye’nin 81 ili insan olsaydı nasıl görünürdü?

Yapay zeka ile hazırlanan tasarımlar, Türkiye'nin şehirlerini insan yüzleri üzerinden yeniden yorumluyor. Her ilin kendine özgü havasını, kültürel dokusunu ve karakterini yansıtan bu görseller, şehirlerin nasıl temsil edildiğini merak edenler için ilgi çekici bir bakış sunuyor. Ortaya çıkan portreler arasında tanıdık şehir özelliklerini çağrıştıran ayrıntılar da öne çıkıyor.