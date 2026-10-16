Yapay zekaya göre Türkiye’nin 81 ili insan olsaydı nasıl görünürdü?

Yapay zeka ile hazırlanan tasarımlar, Türkiye'nin şehirlerini insan yüzleri üzerinden yeniden yorumluyor. Her ilin kendine özgü havasını, kültürel dokusunu ve karakterini yansıtan bu görseller, şehirlerin nasıl temsil edildiğini merak edenler için ilgi çekici bir bakış sunuyor. Ortaya çıkan portreler arasında tanıdık şehir özelliklerini çağrıştıran ayrıntılar da öne çıkıyor.
81- ELAZIĞ
79- BALIKESİR
78- ADIYAMAN
77- ADANA
76- BURDUR
75- ÇANAKKALE
74- AYDIN
73- DENİZLİ
72- BURSA
71- AMASYA
70- BİNGÖL
69- ARTVİN
68- ANTALYA
67- AFYONKARAHİSAR
66- BOLU
65- BİLECİK
64- ANKARA
63- ÇORUM
62- ÇANKIRI
61- BİTLİS
60- DİYARBAKIR
59- EDİRNE
58- ERZİNCAN
57- ERZURUM
56- ESKİŞEHİR
55- GAZİANTEP
54- GİRESUN
53- GÜMÜŞHANE
52- HAKKARİ
51- HATAY
50- ISPARTA
49- MERSİN
48- İSTANBUL
47- İZMİR
46- KARS
45- KASTAMONU
44- KAYSERİ
43- KIRKLARELİ
42- KIRŞEHİR
41- KOCAELİ
40- KONYA
39- KÜTAHYA
38- MALATYA
37- MANİSA
36- KAHRAMANMARAŞ
35- MARDİN
34- MUĞLA
33- MUŞ
32- NEVŞEHİR
31- NİĞDE
30- ORDU
29- RİZE
28- SAKARYA
27- SAMSUN
26- SİİRT
25- SİNOP
24- SİVAS
23- TEKİRDAĞ
22- TOKAT
21- TRABZON
20- TUNCELİ
19- ŞANLIURFA
18- UŞAK
17- VAN
16- YOZGAT
15- ZONGULDAK
14- AKSARAY
13- BAYBURT
12- KARAMAN
11- ŞIRNAK
10- BARTIN
9- ARDAHAN
8- IĞDIR
7- YALOVA
6- KARABÜK
5- KİLİS
4- OSMANİYE
3- DÜZCE
2- KIRIKKALE