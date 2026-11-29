'HİÇBİR BİLİM İNSANI BUNLARI SÖYLEMEZ'

Reklamda akciğerleri temizlediği ve hastalıkları ortadan kaldırdığı iddia edilen şurubun tanıtıldığını belirten Özlü, "Hiç haberiniz yokken, sizin ses tonunuz ilginiz olmayan bir konuda kullanılabiliyor. Bunu ayırt etmek o kadar da kolay değil. Bir insanın, elde ettiği bütün itibarını sarsmak veya gölge düşürmek üzücü bir olay. Elbette yasal olarak bir yaptırımı olmalı. Bir kurum, bir kişi ya da bir müessese elini kolunu sallayarak kullanılmamalı. Görüntüde, bir şurup pazarlıyorlar. 'Bu şurubu içerseniz akciğerleriniz temizleniyor, hiç bir hastalık kalmıyor. Hemen iyileşiyorsunuz. İyi olmazsanız diplomamı yakarım' gibi cümleler kuruluyor. Bana ait olmayan sözlerdir bunlar. Hiçbir bilim insanı bunları söylemez. Hiçbir ilaç yüzde 100 tedavi etmeyebilir. Bu cümleler her şeyi açığa çıkarıyor. Halkın bunu fark etmesi kolay değil. Beni tanıyanlar için paylaşımda bulundum. İtibar etmemeleri gerektiğini söyledim" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör