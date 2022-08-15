Yapı Kredi emekli promosyon ücreti 2022: Yapı Kredi Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Zamlı emekli maaşlarının yatmasının ardından bankalar peş peşe emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Maaşlarını en iyi kampanyayı sunan bankaya taşımak isteyen milyonlarca emekli de bankaların emekli promosyon kampanyalarını incelemeye başladı. Bu noktada Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yapı Kredi Bankası, emeklilere sağladığı kampanyanın detaylarını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Yapı Kredi emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti ve tüm detaylar...
Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar, maaşlarını taşıması halinde müşterilerine çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti;
Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sözü veriyor.
2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.
2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 31.08.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.
Daha kapsamlı detay için Yapı Kredi Bankası resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz...