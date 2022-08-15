Yapı Kredi emekli promosyon ücreti 2022: Yapı Kredi Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Zamlı emekli maaşlarının yatmasının ardından bankalar peş peşe emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Maaşlarını en iyi kampanyayı sunan bankaya taşımak isteyen milyonlarca emekli de bankaların emekli promosyon kampanyalarını incelemeye başladı. Bu noktada Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yapı Kredi Bankası, emeklilere sağladığı kampanyanın detaylarını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Yapı Kredi emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti ve tüm detaylar...