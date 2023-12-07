Yaptıkları işkenceyi görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar, 17’şer yıl hapis istemiyle yargılanacaklar

Karacabey ilçesinde oturan Gülistan ve Mehmet Garip Alkaş çifti, haziran ayında haber alamadıkları oğulları Furkan Alkaş'ın, sosyal medya hesabında yayınlanan işkence görüntülerini görünce polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada Alkaş, kendisine işkence yapıldığını öne sürdüğü Soner Kaya'nın evinde bulundu.

Soruşturma başlatan Bursa ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alacak meselesi yüzünden Furkan Alkaş'a ellerini arkadan bağlayıp, ağzını kapatarak işkence yapan Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya'yı gözaltına aldı. Adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Furkan Alkaş'ın, ortak arkadaşlarının evinde uğradığı işkenceyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmada Furkan Alkaş'ın Karacabey ilçesinde araç ile kaçırılmayıp, Bandırma'da buluştukları Soner Kaya'nın evine, ATM'den para çektikten sonra kendi isteğiyle gittiği, ev sahibi olan Kaya'nın ise Alkaş ile aralarında husumet olan ortak arkadaşı Muhammet Ramazan Batır'ı cep telefonu ile arayarak haber verdiği bilgisi yer aldı.

Bunun üzerine Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova'nın eve geldiği belirtildi. İddianamede, Muhammet Ramazan Batır ve Soner Kaya'nın, cep telefonu ile cüzdanında bulunan 2 bin 500 lirayı aldıkları Furkan Alkaş'ı dövüp hakaret ettikleri o anları ise Osman Dova'nın cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaşılmasını sağladığı görüşü yer aldı.

4 AYRI SUÇTAN YARGILANACAKLAR

Hazırlanan iddianamede, Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkında, 'Gece vakti konut veya iş yerinde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Hakaret', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 4 yıldan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi. İddianame Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.