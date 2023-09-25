Yaraların sarıldığı Hatay’da milletvekillerinin karnesi ortaya çıktı

Hatay ve ilçeleri yeniden ayağa kaldırılması için tüm kurumların büyük bir gayret ve çaba sarf ettiği bölgede Betimar Araştırma tarafından kendi öz kaynakları ile yapılan siyasi araştırma sonuçları bölge milletvekillerinin karnesini de ortaya koydu.

Araştırmada Hatay genelinde "Hatay'ın sorunlarını Türkiye'nin gündemine getirme ve çözme konusunda en aktif çalışan Hatay Milletvekili kimdir? "Sorusu yönetildi.

1500 kişinin katıldığı araştırmada AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yüzde 26,4 ile ilk sırada yer aldı. Yayman'ı yüzde 14,6 ile MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yüzde 12,0 ile CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yüzde 10,1 ile AK Parti Milletvekili Adem Yeşildağ, yüzde 9,8 ile yine AK Parti Milletvekili Abdülkadir Özel, yüzde 8,9 ile TİP Milletvekili Can Atalay, yüzde 6,0 ile CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yüzde 5,2 ile AK Parti Milletvekili Kemal Karahan, yüzde 2,9 ile İyi Parti Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, yüzde 2,5 ile CHP Milletvekili Servet Mullaoğlu ve yüzde 1,6 ile CHP Milletvekili Necmettin Çalışkan takip etti.