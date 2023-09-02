Yaralı, ambulansın içinde öldürüldü

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi, ambulansın içinde kalp masajı yapıldığı sırada tabancayla vurularak öldürüldü. Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta dün alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Hüseyin Kaya (57), Cumhur Kaya (26) ve bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Kaya'nın öldüğünü belirledi. Cumhur Kaya ise müdahale için ambulansa alındı. Ancak Osman Şimşek adlı saldırgan, kalp masajı yapılırken Cumhur Kaya'ya ateş ederek öldürdü. Diğer yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Polis, Osman ve Eren Şimşek ile bir şüpheliyi gözaltına aldı.