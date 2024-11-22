Haberler Yaşam Haberleri Yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli
Giriş Tarihi: 22.11.2024 16:22 Son Güncelleme: 22.11.2024 16:45

Yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli

Dere yatağında yaralı olduğu belirtilen yaralı Karaca jandarma ve Milli parklar bölge müdürlüğünce çıkartılarak tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli

Hopa'da dereye düşen yaralı karaca Jandarma ekiplerince kurtarılarak tedavinin ardından doğaya bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Hopa ilçesine bağlı Sugören Mahallesi'nde dere yatağına düşen karacayı gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli karacayı dere yatağından çıkardı. Yaralı olduğu öğrenilen karaca, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Karaca tedavisinin ardından ekiplerce doğal ortamına bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA