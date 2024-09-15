Yaralı sayısı 25’e çıkanken 2 yaralı entübe edildi

Sakarya'nın Hendek İlçesi TEM Otoyolu'na yakın mevkide bulunan Oba Makarna Fabrikası'nda saat 13.20 sırasında bir patlama meydana geldi. 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir yandan alevlerle mücadele ederken, diğer yandan yaralıları kurtarmak için zamanla yarışa başladı. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ancak dakikalar geçtikçe yaralı sayısı önce 23'e son olarak 25'e yükseldi.

Yaralılar ilk etapta Hendek Devlet Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen ve durumu çok ağır olan 2 yaralı entübe edildi. Hastanelerde yapılan ilk müdahaleler sonrasında ciddi derecede vücutlarında yanık olan 6 kişi İstanbul ve Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi. Sevk edilen ağır yaralılardan 4'ü Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Bölümü'ne gönderilirken, 2 ağır yaralının İstanbul'daki bir hastanede tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan 2 yaralı Düzce Devlet Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Sakarya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir yaralıların sağlık durumları ve sevkleriyle bizzat yakından ilgileniyor.