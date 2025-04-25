Yardım için durdu hayatından oldu! Eşi sol şeritte kendisi sağ şeritte kalmış: 6 yıla kadar hapis talebi

Yardım için durup hayatından olan genç kadının ölümü üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayı gören Tonay Erol'un yanında yolcu olarak bulunan eşi Ece Hazal Erol ile yardım amaçlı yolun sağ şeridinde durduğunu belirtti.
EŞİ SOLA GEÇTİ, KENDİSİ SAĞDA KALDI
Kazada yaralanan kişinin hava yastığının patlaması nedeniyle sıkışmasından dolayı ona yardım için eşinin yolun sol şeridine geçtiği, Ece Hazal Erol'un ise park halindeki aracın sağında beklediği anlatılan iddianamede, Ömer Faruk Çelik'in aracıyla hızlı bir şekilde gelerek sağ şeritte bulunan araçlara çarptığı ve çarpma sonucu genç kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.