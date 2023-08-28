Haberler Yaşam Haberleri Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Giriş Tarihi: 28.8.2023 00:08

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!

Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan çirkin sözler! Çakar'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk'un fiziksel görünümü ile ilgili sözleri büyük tepki çekti.

Yaren Çakar’dan Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!

Sosyal medyada büyük tepki çeken olay! Yaren Çakar isimli bir Twitch yayıncısının, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmesi büyük tepki çekti.

ÇİRKİN SÖZLER!

Çakar, yayını sırasında Ali Yiğit Buruk'un oğlunun fotoğraflarını Google'dan aratarak "Çok çirkin" olduğunu iddia etti.

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Canlı yayının bu anları Twitter'da Galatasaraylı taraftarlar arasında yayıldı. Vatandaşların sert sözleriyle karşı karşıya kalan Yaren Çakar, bir açıklama yaparak özür diledi.

VATANDAŞLAR SPONSORLARA DA SESLENDİ

Sosyal medya kullanıcıları Twitter hesabını kapatmak zorunda kalan Yaren Çakar'ın sponsorlarına da Ali Yiğit Buruk'a sarf edilen sözlerin ardından çekilmeleri yönünde çağrı yaptı.

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Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
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