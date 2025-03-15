Yaren leylek 14. yılda da göçüp geldi

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 14'üncü kez geldi. Önceki akşam saatlerinde köye gelen Yaren'in, Yılmaz ile buluşması yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikâyeye dönüştü. Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Nazlı 13 Mart'ta Eskikarağaç'a gelirken, Yaren eşinden 2 gün sonra gelerek Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

GÖÇ ROTASINDA

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikâyesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikâye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikâyenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.