Yaren leylek ile Adem amca 11’inci kez buluştu

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, Milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüşmüştü. Geçtiğimiz yıl yavrulayan ve yavrularıyla birlikte kış başında göçe giden Yaren Leylek ile en yakın dostu Adem Yılmaz yeniden buluştu. İkili Uluabat gölünde bir süre hasret giderdi. Sıkı dostların buluşmasına, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da eşlik etti.
HASRET SONA ERDİ
Dillere destan olan dostluğun 11'nci buluşmasında çok heyecanlı olduğunu belirten Adem Yılmaz, "Bu sabah yarenin kayığıma gelmesiyle büyük mutluluk yaşadım. Bundan sonra Yaren ile altı ay boyunca inşallah balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Bu sene de Yaren ile kavuştuk çok mutluyum, Biraz tereddüt ettik. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi başına bir şey mi geldi diye ama şükürler olsun ki bu yılda Yeren bizi sevindirdi. Yareni ben çok seviyorum o benim bir parçam, arkadaşım dostum" dedi.
DİLLERE DESTAN DOSTLUK
Eskikaraağaç Leylek Köyünde her yıl gerçekleşen bu kavuşmanın dünya üzerinde milyonların gönlüne taht kurduğunu söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bu tıpkı masallarda yaşananlar gibi bir hikâye ama gerçek. Bu hikâye Almanya ve Avusturya'da ders kitaplarına konu oldu. Yunanistan'da ise gölge oyunu yapıldı. 2019'da filmi çekilen hikaye Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel unvanına layık görüldü. Bizlerde bu destansı hikayenin 10. Yılı anısına geçen yıl köye 'Adem Amca ve Yaren Leylek' anıtı yaptırdık. İki sıkı dost bir kez daha buluştu. Hayırlı olsun" dedi.