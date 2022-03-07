Yaren leylek ile Adem amca 11’inci kez buluştu

HASRET SONA ERDİ

Dillere destan olan dostluğun 11'nci buluşmasında çok heyecanlı olduğunu belirten Adem Yılmaz, "Bu sabah yarenin kayığıma gelmesiyle büyük mutluluk yaşadım. Bundan sonra Yaren ile altı ay boyunca inşallah balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Bu sene de Yaren ile kavuştuk çok mutluyum, Biraz tereddüt ettik. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi başına bir şey mi geldi diye ama şükürler olsun ki bu yılda Yeren bizi sevindirdi. Yareni ben çok seviyorum o benim bir parçam, arkadaşım dostum" dedi.