Yaren turizmi

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin 14'üncü kez geldiği, Eskikaraağaç Leylek köyü, Türkiye'nin dört bir yanındaki meraklılarını ağırlamaya başladı.Baharın müjdecisi Yaren leyleğin döndüğü haberini alan Yarenseverler de bu müjdeli haberle birlikte, Eskikaraağaç Leylek köyünün yolunu tuttu. Havanın da güzel olmasını fırsat bilip, kilometrelerce uzaklıktan köye gelenlerden kimi fotoğraf çekerken, kimi ise dürbünle Yaren Leylek ile eşi Nazlı'yı izledi. Yaren leyleği görmek isteyenler yuvasının olduğu sokakta yürüyüş yaptı.İstanbul'dan Yaren leyleği görmek için geldiğini söyleyen Hilal Karaca, "Buraya daha önceden gelmemiştim. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem Amcanın hikayesini gördüm. Çok merak ettim. Sadece yakından görmek istedim. Adem Amca ile Yaren'in hikayesi uzun bir serüven. Yakından görmek için İstanbul'dan geldim. Yaren, evcil olmayan hayvanların da sevgi beslediğini kanıtlayan bir hayvandır" dedi.