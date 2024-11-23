Yaren’e yaren ol

Van'da yaşayan ve doğumundan itibaren SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Yaren'in tedavisi ve sağlığına kavuşması yurtdışında göreceği ciddi ve detaylı sağlık bakımına bağlı. Tedavi süreci kadar masrafları da dikkat çeken SMA Tip 1 adlı hastalıktan kurtulmanın yolu, özel ilaçlar ve yoğun bir bakımdan geçiyor. Bunun için de hayırseverlerin yardımına muhtaç olan anne Helin ve baba Nazmi Yamandağ, birkaç aylık çocuklarının sağlığına kavuşması için resmi yetkililerin kapısını çaldı ve Türkiye çapında bir yardım kampanyasının başlatılması için mücadele verdi. Zaman minik Yaren'in aleyhine işlerken çaresiz aile valilik onayı ile yardım kampanyası başlattı. Yamandağ ailesi yaklaşık 2 milyon dolar maliyetli tedavi için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.