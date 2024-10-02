Yargı camiasını sarsan ölüm: 42 yaşındaki BAM daire başkanı evinde bulundu

Bir süre önce eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 42 yaşındaki Murat Özcan'ın ilk otopsi raporunda kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, asıl ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek raporun ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanlığı yapan 42 yaşındaki Murat Özcan, geçtiğimiz gün mahkemeye gelmeyince, daire üyeleri Özcan'ı aradı. Daire Başkanına ulaşamayan mahkeme çalışanların polise haber verdi. Özcan'ın yaşadığı eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Özcan'ın cansız bedenine ulaştı. 42 yaşında olan ve bir süre önce eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşadığı öğrenilen Özcan'ın cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, Özcan'ın ölümüyle ilgili "Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Özcan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin" mesajı paylaştı.

İLK İZLENİM KALP KRİZİ

42 yaşındaki Özcan'ın yapılan otopsisinde ölümünün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği öngörülürken, asıl nedenin belirlenmesi için alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yargı dünyasında başarılarıyla tanınan Murat Özcan, Elazığın Palu İlçesi Andılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.