Yargı Eren Komiser ölüyor mu, neresinden vuruldu? Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, 6 Kasım Pazar akşamı 42. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatırlanacağı üzere dizinin son bölümünde Eren Komiser, Burak tarafından vurulmuştu. Yayınlanan 42. Bölüm fragmanında Ilgaz'ın, ''Eren vuruldu, iyi değil'' sözleri Eren Komiser'in sağlık durumu hakkında izleyicilerde merak uyandırdı. Buy noktada Yargı Eren Komiser ölüyor mu, neresinden vuruldu? Soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Yargı Eren Komiser öldü mü? Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi? İşte Kanal D Yargı yeni bölüm ile cevaplar…

YARGI EREN KOMİSER ÖLÜYOR MU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, son olarak 41. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümüne Eren Komiser'in kuyu katili Burak tarafından vurulması damga vurmuştu.

Burak da Ilgaz tarafından vurulmuş ve dizi tam bu anda sona ermişti.

Dizinin 6 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda Ceylin ile gözyaşları içinde konuşan Ilgaz'ın, "Eren vuruldu! İyi değil, ikisi de iyi değil" sözleri dikkat çekti.

Ilgaz'ın sözleri ve üzgün halleri, akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi. Ancak Eren Komiser'in diziden ayrılacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.