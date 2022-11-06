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Giriş Tarihi: 6.11.2022 17:15

Yargı Eren Komiser ölüyor mu, neresinden vuruldu? Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen Yargı dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin son bölümüne Eren Komiser’in kuyu katili Burak tarafından vurulması damga vurmuştu. Dizinin bu akşam ekranlara gelecek bölümünden şoke eden bir fragman yayınlandı. Fragmanda Ceylin ile gözyaşları içinde konuşan Ilgaz'ın, "Eren vuruldu! İyi değil, ikisi de iyi değil" sözleri, Yargı Eren Komiser ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. Peki, Yargı Eren Komiser öldü mü? Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi? İşte yanıtı…

Yargı Eren Komiser ölüyor mu, neresinden vuruldu? Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, 6 Kasım Pazar akşamı 42. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatırlanacağı üzere dizinin son bölümünde Eren Komiser, Burak tarafından vurulmuştu. Yayınlanan 42. Bölüm fragmanında Ilgaz'ın, ''Eren vuruldu, iyi değil'' sözleri Eren Komiser'in sağlık durumu hakkında izleyicilerde merak uyandırdı. Buy noktada Yargı Eren Komiser ölüyor mu, neresinden vuruldu? Soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Yargı Eren Komiser öldü mü? Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi? İşte Kanal D Yargı yeni bölüm ile cevaplar…

YARGI EREN KOMİSER ÖLÜYOR MU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, son olarak 41. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümüne Eren Komiser'in kuyu katili Burak tarafından vurulması damga vurmuştu.

Burak da Ilgaz tarafından vurulmuş ve dizi tam bu anda sona ermişti.

Dizinin 6 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda Ceylin ile gözyaşları içinde konuşan Ilgaz'ın, "Eren vuruldu! İyi değil, ikisi de iyi değil" sözleri dikkat çekti.

Ilgaz'ın sözleri ve üzgün halleri, akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi. Ancak Eren Komiser'in diziden ayrılacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.

UĞUR ASLAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yargı dizisinde Eren Komiser'in vurulma sahnesi sonrası karaktere hayat veren Uğur Aslan'ın diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu. Ancak bu konu ile ilgili de bir açıklama gelmedi.

''Yargı Eren Komiser öldü mü? Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu?'' soruları, bu akşam ekranlara gelecek bölümle birlikte yanıt bulacak.

YARGI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Ölen kişi komiser eren mi, yoksa burak mı?

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı her pazar seyirciyle buluşan dizisi Yargı'nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Tansiyonun yüksek olduğu tanıtımda ölen kişinin kim olduğu bölüme ve hikâyeye dair merakı iyice artırıyor.

Yayınlanan tanıtımda olaylardan habersiz Ilgaz'a ulaşmaya çalışan Ceylin, Ilgaz'ın söyledikleriyle soluğu hastanede alıyor. Yekta'nın Pars'a karşı sarf ettiği kışkırtıcı cümleler Pars'ı deliye döndürürken ölen kişinin hikayeyi nasıl etkileyeceği merakı artırıyor.

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Yargı Eren Komiser ölüyor mu, neresinden vuruldu? Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?
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