Yargı ne zaman başlıyor, yeni sezon yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni sezon tarihi bekleniyor!

Binlerce kişi Yargı yeni sezon bölümleri için adeta geri sayıma geçti. Sezon finali bölümünde izleyenlerin aklında koca bir soru işareti bırakan yapımın yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. Eylül ayının gelmesiyle yayın hayatına ara veren yapımlar teker teker ekranlara geri dönüyor. Peki, Yargı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gelen bilgilere göre; oyuncular yeni sezon tanıtım çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıktı. Kanal D resmi sitesinde yeni sezon tarihi yer almazken iddialar yapımın 18 eylül 2022 tarihinde ekranlara döneceği yönünde.
SEZON FİNALİ ÖZETİ
İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin'in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?
Yaptıklarıyla etrafındaki herkesi kırıp döken ve bu yüzden oluşturduğu kocaman öfke dalgasının altında kalmak üzere olan Yekta'yı, bugüne kadar karşısındaki kimseden görmediği bir intikam arzusu beklemektedir. Çınar ise, çözülen düğümle birlikte yeni bir hayata başlamak ister; ancak, hesaplanamayan bazı gelişmeler acaba bunu başarmasına izin verecek midir?
Ilgaz ve Ceylin'in yolculuğunda "son" hala çok uzaktadır, şimdilik konulan virgül acaba onları nereye savuracaktır? Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?