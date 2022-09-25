Yargı oyuncu kadrosu genişliyor! Merih Ekmakastar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuğa ilk adımını henüz 7 yaşındayken rol aldığı O Kadın ve Leyla ile Mecnun adlı filmlerle adım attı. Leyla ile Mecnun'da Orhan Gencebay'ın canlandırdığı Mecnun karakterinin küçüklüğünü; O Kadın filminde ise Cihan Ünal'ın canlandırdığı Dr. Cihat Güray karakterinin oğlunu oynadı.

1997 yılında Hiç Bana Sordun mu?, 1998 yılında Affet Bizi Hocam, 2000 yılında Üvey Baba ve Üzgünüm Leyla dizilerinde rol aldı. 2004 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı Ercan karakteriyle ismini geniş kitlelere duyurdu. Bu rolü, 2005 yılında Davetsiz Misafir dizisinde canlandırdığı John Renan ve 2006 yılında reyting rekorları kıran Binbir Gece adlı dizide canlandırdığı Mert rolleri takip etti.

8 Ağustos 2000 tarihinde Cenk Eren'e sahnede vokal yapmaya başladı. 2002'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te trompet çaldı.

2003 yılının Mayıs ayında Arma müzik şirketinden Can Ayazım adlı ilk albümünü çıkardı. Bu albümün ilk klibi, çıkış parçası olan Acı Bana Yetmiyor adlı parçaya çekildi.

2006 yılında Serdar Ortaç'a sahnede sesiyle ve trompetiyle eşlik etmeye başladı.

2010 yılında Yasaksın ve Serdar Ortaç imzalı Hazan Yeri parçalarının bulunduğu tekli çalışması yaptı. Daha sonra Ossi Müzik etiketiyle sözü ve bestesi kendisine ait olan Hiç Özür Bekleme isimli teklisini yayınladı. 2011 yılında ise sözü bestesi Serdar Ortaç ve kendisine ait olan Veresiye Sevda isimli yeni parçasının olduğu ve tüm teklilerinin toplandığı 6 parçalık bir albüm yayınladı.

2013 yılında 6 yeni parça, 1 versiyon içeren Gidenin Suçu Yok albümünü çıkardı. Bu albümden Gidenin Suçu Yok, Gidiyor musun? ve Aşkın Meselesi parçalarına çektiği kliplerle televizyonlarda ve müzik listelerinde yer aldı.

Bugüne kadar pek çok ürünün reklamlarını seslendirdi ve hâlen seslendirmeye devam ediyor. Bir dönem Power FM'in kanal sesi oldu.

2007 yılında Genco dizisinde Enis Arıkan'ın canlandırdığı Cüneyt karakterini, 2014 yılında İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminde Jamie Foxx'un canlandırdığı Max Dillon karakterini, Ferzan Özpetek'in Kemerlerinizi Bağlayın filminde ise Francesco Arca'nın canlandırdığı Antonio karakterini seslendirdi.