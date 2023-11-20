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Giriş Tarihi: 20.11.2023 17:13 Son Güncelleme: 20.11.2023 17:50

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı belli oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 12. Ceza Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı Ahmet Er yeniden seçildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı belli oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 12. Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Ahmet Er, yeniden 12. Ceza Dairesi Başkanı seçildi.

AHMET ER KİMDİR?

Ahmet Er, 28 Nisan 1960 tarihinde Niğde/Çamardı Kavlaktepe Köyü'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Konya/Kulu'da yedek subay olarak yaptı.

İstanbul/Sultanahmet hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Er; sırasıyla Çayıralan, Pazaryolu Cumhuriyet Savcılığı, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, Karamürsel Cumhuriyet Savcılığı, Kırşehir, Kilis, Çanakkale, Bursa ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Er, 16 Kasım 2015 tarihinde ilk kez, 19 Kasım 2019 tarihinde ikinci kez Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı seçildi. 20 Kasım 2023 tarihinde yapılan seçimle yeniden Daire Başkanı seçilen Er, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı belli oldu
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