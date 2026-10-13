Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu vefat etti

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'dan acı haber geldi. Kuzu, bugün hayatını kaybederken, vefatı yargı camiasını yasa bağdu.
YARGITAY'DA TÖREN DÜZENLENECEK
Yusuf Kuzu için bugün saat 13.00'te Yargıtay A Blok zemin kat Atrium alanında tören düzenlenecek. Törenin ardından Kuzu'nun cenazesi, Cimşit Mezarlığı Camii'ne götürülecek.
İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLECEK
Yusuf Kuzu'nun cenaze namazı, ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı Camii'nde kılınacak. Kuzu, kılınacak cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verilecek.