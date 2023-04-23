Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay Başkanı Akarca’dan 23 Nisan mesajı
Giriş Tarihi: 23.4.2023 10:24 Son Güncelleme: 23.4.2023 10:31

Yargıtay Başkanı Akarca’dan 23 Nisan mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı olarak bir kutlama mesajı yayımladı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Başkanı Akarca’dan 23 Nisan mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Akarca mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Millet egemenliğine dayanan demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadığımız bu kutlu günde; milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin vatanımız uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şampanya tıpası
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay Başkanı Akarca’dan 23 Nisan mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA