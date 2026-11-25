Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay üyeliği seçimlerini tamamladı. Yargıtay'da boş bulunan üyelikler için gerçekleştirilen seçim sonucunda 5 yeni isim yüksek mahkemenin üyeliğine getirildi.

YENİ YARGITAY ÜYELERİ BELLİ OLDU

Seçim sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan ve Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer Yargıtay üyeliğine seçildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen isimleri tebrik etti. Gürlek, yeni üyelere görevlerinde başarılar dileyerek seçim sonuçlarının yargı camiası ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.