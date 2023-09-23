Yargıtay’dan çarpıcı soyisim kararı

Sivas'ta yaşayan Ayşe Yerlikaya, ilk eşinden ayrıldıktan sonra yeni bir evlilik yaptı. Eşinden boşanan kadının ilk eşinden olan çocuğu Umut Yıldızhan'ın velayeti de kendisine verildi. Bir süre sonra ikinci evliliğini Göksel Yerlikaya ile yapan kadının bu evliliğinden de bir çocuğu dünyaya geldi. Ayşe Yerlikaya, ilk eşinden olan çocuğunun ikinci eşinin soyadını alması için mahkemeye başvurdu. Kadının yaptığı başvuruda, ikinci evliliğinden dünyaya gelen çocuğu ile ilk eşinden dünyaya gelen çocuğunun soyadlarının farklı olmasından dolayı sorunlar oluştuğunu belirterek, Umut'un "Yıldızhan" olan soyadının "Yerlikaya" olarak değiştirilmesini talep etti.

MAHKEME "ÇOCUĞUN SOYADI DEĞİŞTİRİLSİN"

Kadının yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, kadının ikinci evliliğini yaptığı, ikinci evliliğinden de bir çocuğunun olduğunu belirterek ailede kadının ilk eşinden olan oğlu Umut dışında herkesin soyadının "Yerlikaya" olduğunu, bu durumun çocuğu olumsuz etkilediğini kaydetti. Mahkeme, velayeti anneye verilen çocuğun "Yıldızhan" olan soyadının "Yerlikaya" olarak değiştirilmesine karar verdi. Mahkemenin kararı üzerine Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından karar kanunlara aykırı olduğu belirtilerek temyiz edildi.

YARGITAY "YASAL DÜZENLEME YOK, KARAR HATALI"

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türk Hukuk Sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceğine dikkat çekerek, bu konuda başka bir yasal düzenlemenin bulunmadığını bildirdi. Yargıtay bu nedenle mahkemece davanın reddi gerekirken kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek davanın kabulüne karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olması nedeniyle ilk derece mahkemenin verdiği kararı bozdu.