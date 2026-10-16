Yargıtay‘dan Duygu Delen davasında karar

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Mart 2022 tarihli kararında sanık Mehmet K., nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından beraat etti. Mahkeme, sanığı nitelikli yağma suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karara karşı yapılan istinaf başvuruları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından esastan reddedildi.

YARGITAY BERAATİ ONADI

Yargıtay 1. Ceza Dairesine temyiz için gönderilen dosyada, öldürme ve cinsel istismar suçlarından kurulan beraat hükümlerinin hukuka uygun olduğu sonucuna vardı. Nitelikli kasten öldürme suçuna ilişkin beraat kararı oy çokluğuyla, nitelikli cinsel istismar suçuna ilişkin beraat kararı ise oy birliğiyle onandı. Kararda, sanığın bu suçları işlediğini kanıtlayan, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı. Nitelikli yağma suçundan verilen 10 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.

BİR ÜYE KARŞIT OY KULLANDI

Karşı oy yazısında, sanık ile Duygu Delen'in uzun süre duygusal ilişki yaşadığı, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldıkları ve daha sonra yeniden görüşmeye başladıkları aktarıldı. Olay günü bir araya gelen ikilinin sanığın evine gittiği belirtildi. Evde rızaya dayalı cinsel ilişki yaşandığı, ardından telefon mesajları nedeniyle tartışma çıktığı ifade edilen yazıda sanığın Delen'in telefonunu incelemesi sonucunda genç kızın başka erkeklerle görüştüğünü öğrendiği belirtildi. Bunun üzerine öfkelenerek evdeki eşyalara zarar verdiği ve Delen'e sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı yönündeki değerlendirmelere de yer verildi. Yazıda, korkan Delen'in balkona kaçtığı, sanığın da peşinden gittiği ve genç kızı balkondan aşağı ittiği ya da attığı görüşü savunuldu.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇU İŞLENDİ"

Karşı oy kullanan üye, Delen'in intihar ettiği yönündeki değerlendirmeyi destekleyen herhangi bir neden veya delil bulunmadığını belirtti. Genç kızın daha önce intihar girişiminde bulunduğuna ya da intihar eğilimi taşıdığına ilişkin bir bulguya da rastlanmadığı vurgulandı. Otopsi raporu, kamera kayıtları ve olay yerindeki bulguların birlikte ele alındığı karşı oy yazısında, sanığın Delen'in düştüğünü sonradan fark ettiği yönündeki savunması ile kamera görüntülerine ilişkin değerlendirmeler arasındaki çelişkiye dikkat çekildi. Görüntülerde, Delen'in düşmesinden saniyeler sonra sanığın aşağı indiğinin görüldüğü kaydedildi. Dosyadaki delillerin sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği kanaatini oluşturduğunu belirtti. Karşıt oy kullanan üye, öldürme suçundan verilen beraat kararının onanması yönündeki çoğunluk görüşüne katılmadı.