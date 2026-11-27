Bir fabrikada 16 yıl 9 ay 2 gün üretim teknisyeni olarak çalışan M.D., iki arkadaşıyla birlikte Ar-Ge projesi kapsamında üretilen ve imha edilmek üzere hurdaya ayrılan mendilleri işyerinden çıkardığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. İşçi, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma alacağının ödenmesi talebiyle İş Mahkemesi'ne başvurdu. İşveren, hurdaya ayrılan ürünlerin şirket onayı alınmadan çalışanlar tarafından evlerine götürülerek paylaşıldığını savundu. İş sözleşmesinin doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış ve işverenin güvenini kötüye kullanma gerekçesiyle feshedildiğini ileri sürdü. Fazla mesai ücretlerinin de bordrolarla ödendiğini belirterek davanın reddini istedi.

MAHKEME İŞÇİNİN SAVUNMASINI KABUL ETMEDİ

İş Mahkemesi, güvenlik kayıtlarında işçilerin ürünleri şirket onayı olmadan araçla işyerinden çıkardıklarının görüldüğünü, çalışanların yazılı savunmalarında da eylemi kabul ettiklerini belirtti. İşçilerin, ustabaşının izniyle hareket ettikleri yönündeki savunmalarını hayatın olağan akışına uygun bulmayan mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunu esastan reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

USTABAŞI DA KENDİSİNİN BİR KOLİ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin savunmasında çöpe gidecek atıl ürünleri, ustabaşının izni olduğu söylenmesi üzerine aldığını ve bu uygulamanın işyerinde daha önce de gerçekleştiğini belirttiğine dikkat çekti. İşveren vekili sıfatındaki ustabaşı E.P. de yazılı savunmasında, işçilerin bozuk mendilleri alıp alamayacaklarını sormaları üzerine "Alabilirsiniz" dediğini, kendisinin de bir koli aldığını ifade etti. Olayda yer alan diğer işçiler de hem yazılı savunmalarında hem tanık beyanlarında ürünleri ustalarının bilgisi ve izni dahilinde aldıklarını anlattı.

'EYLEM İLE FESİH ARASINDA ORANTISIZLIK VAR'

Yargıtay, ürünlerin işveren vekili sıfatındaki ustabaşının izniyle alındığını, bozuk ve imha edilecek nitelikte olduklarını, ayrıca ekonomik değerlerinin bulunmadığını belirtti. Tüm dosya kapsamını değerlendiren Daire, işçilerin eylemi ile iş sözleşmesinin feshi arasında orantısızlık bulunduğuna hükmetti. Feshin haklı nedene dayanmadığını belirten Yargıtay, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul edilmesi gerekirken reddedilmesini hatalı buldu. Bölge Adliye Mahkemesi kararını ortadan kaldıran Daire, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Oy birliğiyle alınan kararda, davacı yararına takdir edilen 40 bin TL duruşma vekâlet ücretinin de davalı işverenden alınmasına hükmedildi.