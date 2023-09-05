Yargıtay’dan ilginç karar: Engelli kızın istismarına ’nesafet’ indirimi istedi

Çorlu ilçesinde Temmuz 2020'de akıl hastalığı bulunan B.A. annesiyle akşam parka çıktı. Annesinin yanından ayrılan genç kızı fark eden F.A. isimli kişi, kendisini aracına çağırdı, sonrasında cinsel saldırıda bulundu. B.A., korkunç anları ailesine anlattı. Polis, MOBESE kameralarından saldırganı tespit etti. Sapık F.A., karakolda saldırıyı inkâr etti ancak mahkemede genç kızın kendisine cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, talihsiz kızın vücudunda darp izleri olduğunu ve cinsel saldırıya maruz kaldığını gözler önüne serdi. Sanık ile tanışıklığı bulunmayan genç kızın iftira atmak için nedeni olmadığını kaydeden mahkeme, ruhsal bozukluğunun saldırıya mukavemet etmesine engel olduğunu kaydetti. Sanığın, mağdurenin akıl hastası olduğunu bildiği konusunda kuşku bulunmadığının da altını çizen mahkeme, benzer suçlardan da sabıkası olan sapığa 18 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın avukatı cezaya itiraz etti. Genç kızın akıl hastası olması nedeniyle söylediklerine itibar edilemeyeceği şeklinde skandal bir savunmaya imza atan avukat, sanığın eğitim seviyesinin düşük olduğunu ve karşısındakinin akıl sağlığını anlayabilecek durumda olmadığın, ayrıca gece olduğu için görünüş itibarıyla da akıl hastalığını anlamasının mümkün olmadığını kaydetti. Dosya, İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak hükmü onadı.

Avukat dosyayı bu kez Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne taşıdı. Cezanın çok olduğunu belirten daire, hak ve nesafet (yazılı kuralların sert yönlerini yumuşatarak akla ve vicdana uygun hale getirmek için kullanılan yazısız hukuk ilkesi) kuralı gereği indirim uygulanması gerekirken uygulanmamasının hukuka aykırı olduğunu belirtti ve TCK'da cinsel suçlarda takdiri indirim nedenleri sınırlandırılmış olmasına rağmen indirim yapılmasını istedi. Hükmü bozan Yargıtay, dosyayı yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderdi.