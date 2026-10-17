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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Yargıtay'dan istismar davasına şaşırtan karar

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yargıtay’dan istismar davasına şaşırtan karar
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İstanbul'da yüzde 84 engelli Nurgül Özdemir (27), aynı binada marangozluk yapan Şükrü Türkmen'in (61) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Özdemir, annesinin 20 Mayıs 2024'te hayatını kaybetmesinden önceki yaklaşık bir buçuk aylık süreçte 3 kez tacize uğradığını ve tehdit edildiğini iddia etti. Ağabeyi Adem Özdemir'in olayı öğrenmesinin ardından adli süreç başlatıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Şükrü Türkmen'i 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya yargıtaya taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mağdurun olayların yaşandığı dönemdeki ruhsal durumunun yeterince araştırılmadığına dikkat çekerek kendisini savunma yeteneğine ve yaşananları kavrama durumuna etkisinin uzmanlar tarafından ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mağdurun ve dosyanın Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'na gönderilerek ayrıntılı bir rapor alınmasını istedi. Daire, söz konusu değerlendirme yapılmadan hüküm kurulmasını eksik inceleme olarak kabul ederek önceki kararı bozdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yargıtay'dan istismar davasına şaşırtan karar
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