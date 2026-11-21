Tam 19 senedir çalıştığı iş yerinden 90 gün ücretsiz mazeret izni alan işçi, dönüşte ikinci kez ücretsiz mazeret izni talep etti. İş yeri idaresi, işçiye izin verilmeyeceğini belirtilen tarihte mesaiye başlaması gerektiğini hem sözlü hem yazılı bildirdi. Buna rağmen işe gitmeyen işçi hakkında 10 gün boyunca devamsızlık tutanağı tutuldu. İşveren haklı fesih hakkını kullanıp devamsızlık yaptığı gerekçesiyle işçiyi tazminatsız kovdu. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yol ve yemek ücreti, asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren de davacının ücretsiz izin dönüşü 10 gün boyunca işe gelmediğine dikkat çekti. Açılan davanın haksız olduğunu savunarak davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, özellikle işçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadığı gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatını hüküm altına aldı. Mahkeme; asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatil, yol ve yemek alacağı taleplerinin reddine karar verilmek suretiyle davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı işveren avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Karar davalı tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince iş yerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemeyeceğine dikkat çekti. Yıllık ücretli izin zamanını belirlemenin de işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğunun vurgulandığı Yargıtay kararında; işçinin kendiliğinden izne ayrılmasının söz konusu olamayacağının altını çizdi. İşçinin yıllık ücretli iznini kullandığını belirterek iş yerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık hâlini oluşturduğu hatırlatıldı.

KARAR BOZULDU

İşçinin devamsızlık yaptığının dosya kapsamı ile sabit olduğunun dile getirildiği kararda; "İşçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işverence iş sözleşmesinin sonlandırıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmıştır. Ancak; işverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki davacı işçinin 'iş sözleşmesine tazminatlı bir şekilde son verilmesi' talebini içerir dilekçesi de iletilebilir bir mazereti bulunmadığını göstermektedir. Yapılan bu açıklamalar neticesinde, iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen davacı kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağından, bu taleplerin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan, İş Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör