Yargıtay’dan nafaka kararı: Dövizle ödenen nafaka kurdan düşük olamaz

Yargıtay, babanın oğlu için verdiği aylık 19 bin dolar nafakayı 20 bin liraya düşüren mahkeme kararını bozdu. Kararda, “Miktar, sözleşme tarihinin altındaki kurdan düşük olamaz” denildi
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir babanın oğlu için verdiği aylık 19 bin dolar nafakayı 20 bin liraya düşüren mahkeme kararını bozdu. Kararda, sözleşmenin imzalandığı tarihteki kurun altında bir miktara hükmedilmesinin doğru olmadığı belirtildi. Bir baba, 2015'te doğan oğlu için 10 yıl süreyle aylık 19 bin dolar yardım nafakası ile eğitim hayatı süresince 80 bin dolar okul masrafı ödemeyi kabul etti. Baba, 2018'de dava açarak bu hükümlerin ortadan kaldırılmasını istedi. Dilekçesinde ise, sözleşmenin ekonomik durumuna göre ağır şartlar içerdiğini, bunları yerine getirmek için borç almak zorunda kaldığını, kirada oturduğunu, emekli maaşıyla geçindiğini ve nafakayı ödeyemediğini belirtti. Yerel mahkeme, davayı reddetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi'ne gelen itiraz sonrası ise babanın ödediği tutarı aylık 19 bin dolardan 20 bin liraya çevirdi. İstinaf'ın kararı sonrasında hüküm temyiz edildi. Dosya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire heyeti, istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Kararda, sözleşmenin imzalandığı tarih ile dava tarihi arasında çok zaman olmamasına dikkat çekilerek, kurda meydana gelecek artışların taraflarca öngörülebilir olduğunun kabulünün gerektiği kaydedildi.