Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Yaşar Başkır adeta bir çınar gibi senelerdir aynı yerde aynı işi yapıyor. Alpullu Caddesi'ndeki aynı noktada, yaklaşık 50 yıldır seyyar arabasının başında çekirdek satarak hayat mücadelesi veren Başkır, mahallenin ve ilçenin simgesi olmuş durumda.
Çekirdek satarak geçimini sağlayan ve bu mesleği hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gören Yaşar Başkır, yarım asırlık serüvenini şu sözlerle anlatıyor: "Yıllardır bu işten ekmeğimi kazanıyorum. 3 çocuğumu bu işle büyüttüm ve evlendirdim. Yarım asırdır aynı yerde çekirdek satıyorum.
Yıllar içinde işini sadece mahalle sınırları içinde bırakmayan Başkır, ününü Türkiye'nin dört bir yanına hatta Avrupa'ya kadar taşımayı başarmış durumda.
Tezgahının başından ayrılmadan, kalitesiyle adını duyuran Yaşar Amca, bugün Avrupa'daki pek çok kişiye de sipariş üzerine çekirdek gönderiyor.
Çocukluğundan beri Yaşar Başkır'ın müşterisi olan ilçe sakinlerinden Tekin Temel ise hislerini şu sözlerle dile getiriyor: "Yaşar ağabey yıllardır aynı yerde çekirdek satıyor. Ben çocukluğumdan beri kendisinden çekirdek alıyorum. Yıllardır aynı yerde olması bizim için artık alışılmış bir görüntü. Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Hayrabolu'da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği bir insan."