Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

"O OLMAYINCA BİR ŞEY EKSİK GİBİ"

Çocukluğundan beri Yaşar Başkır'ın müşterisi olan ilçe sakinlerinden Tekin Temel ise hislerini şu sözlerle dile getiriyor: "Yaşar ağabey yıllardır aynı yerde çekirdek satıyor. Ben çocukluğumdan beri kendisinden çekirdek alıyorum. Yıllardır aynı yerde olması bizim için artık alışılmış bir görüntü. Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Hayrabolu'da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği bir insan."