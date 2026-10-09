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Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:46 Son Güncelleme: 09.10.2026 09:47

Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Yaşar Başkır, tam yarım asırdır aynı seyyar arabayla çekirdek satarak ekmeğini çıkarıyor. Aynı caddede geçen 50 yılda 3 çocuğunu evlendiren ve hatta sınırları aşarak Avrupa'ya bile çekirdek gönderen Başkır'ın vefa ve emek dolu hikayesi, duyanların yüreğini ısıtıyor.

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Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Yaşar Başkır adeta bir çınar gibi senelerdir aynı yerde aynı işi yapıyor. Alpullu Caddesi'ndeki aynı noktada, yaklaşık 50 yıldır seyyar arabasının başında çekirdek satarak hayat mücadelesi veren Başkır, mahallenin ve ilçenin simgesi olmuş durumda.

Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

YARIM ASIRLIK SADAKAT VE EMEK

Çekirdek satarak geçimini sağlayan ve bu mesleği hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gören Yaşar Başkır, yarım asırlık serüvenini şu sözlerle anlatıyor: "Yıllardır bu işten ekmeğimi kazanıyorum. 3 çocuğumu bu işle büyüttüm ve evlendirdim. Yarım asırdır aynı yerde çekirdek satıyorum.

Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

Burada müşterilerimizle sohbet ediyoruz, yıllardır tanıdığımız insanları görüyoruz. Bu iş artık hayatımın bir parçası oldu. Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim."

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Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

AVRUPA'YA UZANAN ÇEKİRDEK LEZZETİ

Yıllar içinde işini sadece mahalle sınırları içinde bırakmayan Başkır, ününü Türkiye'nin dört bir yanına hatta Avrupa'ya kadar taşımayı başarmış durumda.

Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

Tezgahının başından ayrılmadan, kalitesiyle adını duyuran Yaşar Amca, bugün Avrupa'daki pek çok kişiye de sipariş üzerine çekirdek gönderiyor.

Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

"O OLMAYINCA BİR ŞEY EKSİK GİBİ"

Çocukluğundan beri Yaşar Başkır'ın müşterisi olan ilçe sakinlerinden Tekin Temel ise hislerini şu sözlerle dile getiriyor: "Yaşar ağabey yıllardır aynı yerde çekirdek satıyor. Ben çocukluğumdan beri kendisinden çekirdek alıyorum. Yıllardır aynı yerde olması bizim için artık alışılmış bir görüntü. Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Hayrabolu'da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği bir insan."

Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü

Yarım asrı geride bırakan seyyar arabası, dürüstlüğü ve güler yüzüyle Yaşar Başkır, alın terinin ve vefanın yaşayan en güzel örneklerinden biri olarak Hayrabolu sokaklarında işini yapmaya devam ediyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Yarım asırdır aynı arabanın başında! O işi yaparak 3 çocuk büyüttü
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