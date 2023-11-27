Yarım kalan hikaye kitabını öğretmen arkadaşları tamamladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Hatay'daki evlerinin yıkılması sonucu okul öncesi öğretmeni Nimet Rifaioğlu (40), eşi Kerim ve 12 yaşındaki kızı Yağmur'la birlikte yaşamını yitirdi. Nimet öğretmenin, çocuklarına bir anı bırakmak maksadıyla yazdığı "Ne görüyorsan o" adlı resimli çocuk kitabını bastıramadan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Nimet hocanın hem meslektaşı hem de dostu olan 3 öğretmen arkadaşı kitabı bastırarak arkadaşlarının yarım kalan hikayesini tamamladı.

Yayınlandıktan sonra büyük bir beğeni toplayan 24 sayfalık çocuk kitabı yok satınca, ikinci basımı yapıldı. Dostlarını kaybetmenin acısını hala yüreklerinde yaşayan öğretmen Emine Özdemir, "Telefonda konuşurken bana 'Küçük şeyler adlı bir kitap var. Yazarı kitabın yayınlandığı görmeden yaşamını yitirmiş. Çok etkilendim. Kitabımın basıldığını görememekten korkuyorum' demişti. Kalbi o kadar temizdi ki hayatını kaybedeceği kendisine ayan olmuş. Sanki veda edeceğini biliyordu. Nimet için, yazmış olduğu kitaba tutunduk, bir bakıma vasiyetini tamamlamış olduk" dedi. Nimet öğretmenin bir başka meslektaşı Ezgi Avcı ise "Benim de çocuk kitabım çıktı ama Nimet'in kitabının yayınlanması beni daha çok heyecanlandırdı. Onun kitabının yayınlandığını görmek beni daha çok sevindirdi" diyerek duygularını SABAH'a anlattı. Ayrıca Nimet öğretmenin, yazarlık eğitimlerinde yazdığı öyküleri de ileride kitaplaştırmak isteyen meslektaşları, Nimet öğretmenin hayatta kalan kızına anı bırakmak istediklerini açıkladılar.

MİLLİ EĞİTİMİN YAZAR EKİBİNDE GÖREVLİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi TOKİ Şehit Mustafa Dolumay Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olan Nimet Rifaioğlu aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün '365 gün öykü' projesinin yazar ekibinde gören yapıyordu. Yağmur (12) ile Ela Güz'ün (8) annesi olan Nimet öğretmen 3 yıl önce yazar kulübünde meslektaşları Emine Özdemir, Ezgi Avcı ve Berrin Tercan'la tanışıp dost oldu. 16 yıllık deneyimli öğretmen Nimet Rifaioğlu ileride kızlarına bir anı bırakmak amacıyla resimli çocuk hikaye kitabı yazdı. Nimet hoca 3 meslektaş dostuyla birlikte, "Ne görüyorsan o" adını verdiği kitabını bastırmak için bir yayın şirketliye anlaştı.

KİTABIN YAZARI HAYATINI KAYBETTİ…

O sırada Nimet öğretmen MEB için 'Çocuk şarkısı söz yazarlığı' görevi nedeniyle Ankara'ya gitti. Nimet hoca arkadaşı Ezgi Avcı'yla birlikte dönüş yolunda uçak saatini beklerken Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Çocuk kitapları bölümüne giren Nimet hocanın dikkatini Mel Tregonning'in çizdiği "Küçük şeyler" adlı çocuk kitabı çekti. Kitabı inceledikçe hayranlığı daha çok artan Nimet öğretmen yazar Mel Tregonning'in kitabının yayınlanmadan hayatını kaybettiğini öğrenmesi daha da çok etkilenmesine neden oldu. Nimet öğretmen telefonla konuştuğu meslektaşı Emine Özdemir'e kitaptan bahsederek "Küçük şeyler adlı bir kitap var. Onun yazarı kitabının yayınlandığın göremeden ölmüş. Çok etkilendim. Hayatım da her şey çok güzel gidiyor, bir aksilik olacak diye çok korkuyorum. Acaba kitabımın çıktığını görebilecek miyim?" dedi. Özdemir'se "Neden böyle hissediyorsun? Düzel düşün güzel olsun. Her şey çok güzel olacak, daha imza günü yapacağız" diyerek arkadaşına moral verdi.

ANA KARAKTERE DOKUNULMADI

Hatay'a görevinin başına dönen Nimet öğretmen kendi kitabının ilk ve ikinci sayfasının çizimini gördü ve ana karaktere karar verdi. 6 Şubat günü Nimet öğretmen küçük kızı Ela Güz'ü dedesine bıraktıktan sonra eşi Kerim ve büyük kızı Yağmur'la evine gitti. Asrın felaketinde göçük altında kalan Nimet öğretmen yavrusu Yağmur ve eşiyle birlikte yaşamını yitirdi. Meslektaşlarının acı haberiyle yıkılan Emine Özdemir, Ezgi Avcı ve Berrin dostlarının yarım kalan hikayesini tamamlamak için harekete geçti. Yayın eviyle iletişime geçen 3 öğretmen hayatını kaybeden arkadaşlarının kitabının bastırmak istediklerini söyledi. Kitapta ana karakter, Nimet öğretmen hayattayken görüp karar verdiği için değiştirilmeden aynı kaldı. Kitabın devamı hazırlandı ve Nisan ayında 24 sayfa olarak 1000 adet 1. baskısı yapıldı. Büyük bir beğeni toplayan kitap yok satarak 1 ay gibi kısa sürede tükendi. İkinci basımı yapılan kitabın geliri Nimet öğretmenin küçük kızı Ela Güz'e verildi.

KALBİNİN GÜZELLİĞİ

Nimet öğretmeni kaybedince kalbinin adeta paramparça olduğunu söyleyen Emine Özdemir, "Nimet, kitabının çıktığını görmeyi çok istiyordu. Yarım kalan kitabı bizim için ekstra değerli ve önemli hale geldi. Onun yaşamadığına kendimi inandırmak çok zor oldu. İnanmak çok güç benim için. Çok temiz kalbi biriydi. Hayatını kaybedeceği kalbinin güzelliğinden kendisine ayan olmuştu. Sanki veda edeceğini biliyordu. Normal de böyle hikayeler çok duydum ama birebir yaşayınca beni çok etkiledi. Her zaman yazışıyorduk ama en son telefonda görüntülü olarak dört arkadaş Nimet'in doğum günü olan 21 Ocakta konuşmuştuk. O gün kitabı için yayınevi ile imza atacağı için çok heyecanlıydı. Arkadaşımın hikayesinin kalıcı olması bizim için çok önemli ve çok özel bir duygu" dedi.

ÇOCUKLARIN ELİNDE KİTABI GÖRÜNCE…

Dostlarını kaybettiğine hala inanamadıklarını söyleyen Ezgi Avcı, "Her şey hala bir rüya gibi geliyor. Nimet'in kitabının çıktığını görmesini çok isterdim. Çünkü en büyük hayali buydu. Anısını yaşatmak, adını yaşatmak bizim için çok değerli. Çocukların elinde Nimet'in kitabını görünce hem duygulanıyorum hem de mutlu oluyorum. Kendisi bedenen yanımızda olmasa düşünceleriyle çocukların zihninde yaşıyor olması beni çok etkiliyor. Arkadaşım çok temiz kalpli birisiydi. Hayatını çocuklara adamıştı. Sadece öğretmenlikle sınırlı kalmamıştı. Yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama gibi eğitimler alarak sürekli kendini yenilemişti. Nimet öğretmenimizin kitabının yayınlanmasını kendi kitabımın çıkmasından daha çok istedim. Nimet'in kitabını görmek beni çok heyecanlandırdı. Çocuklar bu özel kitapla ilgili yorum yaptığında çok mutlu oluyorum" diye konuştu.