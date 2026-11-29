30 Kasım Pazartesi Balıkesir okul tatili gelişmeleri öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Balıkesir Valiliğinin eğitime ilişkin alacağı karar merak konusu oldu. Kentte yarın okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin son gelişmeler araştırılıyor.
Balıkesir'de 30 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin Valilik tarafından açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 30 Kasım Pazartesi normal eğitim günü olarak yer alıyor.
Balıkesir Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine yönelik yeni bir karar duyurulmadığı sürece kent genelindeki okullarda eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarının seyrine göre yeni bir karar alınması durumunda Valilik tarafından resmi duyuru yapılması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda Balıkesir'in de aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına riskine dikkat çekiliyor. Rüzgarın yer yer saatte 70 ila 90 kilometre hızla esebileceği uyarısı yapılırken çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.
Ancak Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu uyarıları, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin karar Valilik tarafından duyuruluyor.