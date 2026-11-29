Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda Balıkesir'in de aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına riskine dikkat çekiliyor. Rüzgarın yer yer saatte 70 ila 90 kilometre hızla esebileceği uyarısı yapılırken çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Ancak Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu uyarıları, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin karar Valilik tarafından duyuruluyor.