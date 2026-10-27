Yarın borsa açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba Borsa İstanbul çalışma saatleri

29 EKİM PERŞEMBE BORSA AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul tamamen kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP dahil olmak üzere hiçbir piyasada işlem yapılmayacaktır.