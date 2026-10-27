Yarın borsa açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba Borsa İstanbul çalışma saatleri

Sermaye piyasalarında işlem yapan binlerce yatırımcı, Cumhuriyet Bayramı arifesinde BIST işlem saatlerini araştırıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul kısıtlı zaman diliminde faaliyet gösterecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü "yarım gün" resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahı kapılarını normal saatinde açacak ancak öğleden sonra işlemlere ara verecek. Piyasalarda resmi tatil mesaisi saat 13.00 itibarıyla başladığından, BIST bünyesindeki tüm pazarlarda kapanış öğle saatlerinde gerçekleşecek.
Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından Borsa İstanbul, 30 Ekim 2026 Cuma günü sabah saat 09:40'taki açılış seansıyla birlikte tam gün ve normal işlem düzenine geri dönecektir.
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2026, Perşembe
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|19 Mart 2026, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2026, Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2026, Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2026, Salı
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|26 Mayıs 2026, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2026, Çarşamba
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2026, Pazar
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2026, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2026, Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı