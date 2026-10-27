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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:18

Yarın borsa açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba Borsa İstanbul çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Borsa İstanbul çalışma saatleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. "28 Ekim Çarşamba borsa açık mı?" sorusu yanıt buldu. Resmi tatil takvimine göre piyasalar işlem görecek. BIST saatleri ve tatil takvimi detayları işlem yapacak pek çok piyasa takipçisinin gündeminde yer alıyor.

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Yarın borsa açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba Borsa İstanbul çalışma saatleri
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Sermaye piyasalarında işlem yapan binlerce yatırımcı, Cumhuriyet Bayramı arifesinde BIST işlem saatlerini araştırıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul kısıtlı zaman diliminde faaliyet gösterecek.

28 EKİM ÇARŞAMBA BORSA İSTANBUL AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü "yarım gün" resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahı kapılarını normal saatinde açacak ancak öğleden sonra işlemlere ara verecek. Piyasalarda resmi tatil mesaisi saat 13.00 itibarıyla başladığından, BIST bünyesindeki tüm pazarlarda kapanış öğle saatlerinde gerçekleşecek.

29 EKİM PERŞEMBE BORSA AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul tamamen kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP dahil olmak üzere hiçbir piyasada işlem yapılmayacaktır.

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PİYASALAR NE ZAMAN NORMAL SEYRİNE DÖNECEK?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından Borsa İstanbul, 30 Ekim 2026 Cuma günü sabah saat 09:40'taki açılış seansıyla birlikte tam gün ve normal işlem düzenine geri dönecektir.

BORSA RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Resmi Tatil Durum
1 Ocak 2026, Perşembe Yeni Yıl Tatili Kapalı
19 Mart 2026, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2026, Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2026, Cuma Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2026, Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
26 Mayıs 2026, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2026, Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2026, Pazar Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2026, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2026, Perşembe Cumhuriyet Bayramı Kapalı

28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar çalışacak? Cumhuriyet Bayramı öncesi bankalarda mesai düzeni!

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Yarın borsa açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba Borsa İstanbul çalışma saatleri
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