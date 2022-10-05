Yarın kandil mi, hangi kandil? 2022 Diyanet kandil günleri takvimi ile yarın ne kandili?

Kandil günleri Diyanet takvimi ile belirlenerek İslam alemi için yayınlanıyor. Hicri takvimde Rebiüvvel ayının gelmesiyle birlikte Mevlid Kandili ne zaman sorusu da yanıt aramaya başladı. Ekim ayında idrak edilecek bu özel gece için yarın kandil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yarın ne kandili, hangi kandil var? İşte, tüm merak edilenler…
YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen İslam dini için özel günler Müslümanların gündeminde. Ekim ayı içerisinde idrak edilecek Mevlid Kandili 2022 tarihi de paylaşıldı.
Buna göre yılın son kandil gecesi bu hafta içerisinde idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
2023 KANDİL TARİHLERİ
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili