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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:46

Yarın kandil mi, hangi kandil? 2022 Diyanet kandil günleri takvimi ile yarın ne kandili?

Yarın kandil mi sorusu İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Ekim ayı içerisinde idrak edileceği bilinen yılın son kandil gecesi Mevlid Kandili 2022 tarihi araştırılıyor. Bu özel geceyi ibadetle dolu geçirmek isteyen Müslümanlar yarın ne kandili, hangi kandil var sorusuna yanıt arıyor. Sorular 2022 Diyanet kandil günleri takvimi ile yanıtlanıyor! İşte cevabı!

Yarın kandil mi, hangi kandil? 2022 Diyanet kandil günleri takvimi ile yarın ne kandili?

Kandil günleri Diyanet takvimi ile belirlenerek İslam alemi için yayınlanıyor. Hicri takvimde Rebiüvvel ayının gelmesiyle birlikte Mevlid Kandili ne zaman sorusu da yanıt aramaya başladı. Ekim ayında idrak edilecek bu özel gece için yarın kandil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yarın ne kandili, hangi kandil var? İşte, tüm merak edilenler…

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen İslam dini için özel günler Müslümanların gündeminde. Ekim ayı içerisinde idrak edilecek Mevlid Kandili 2022 tarihi de paylaşıldı.

Buna göre yılın son kandil gecesi bu hafta içerisinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü bu kutlu gece idrak edilecek.

Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor.

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

2023 KANDİL TARİHLERİ

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

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Yarın kandil mi, hangi kandil? 2022 Diyanet kandil günleri takvimi ile yarın ne kandili?
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