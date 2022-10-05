Yarın kandil mi, hangi kandil? 2022 Diyanet kandil günleri takvimi ile yarın ne kandili?

Kandil günleri Diyanet takvimi ile belirlenerek İslam alemi için yayınlanıyor. Hicri takvimde Rebiüvvel ayının gelmesiyle birlikte Mevlid Kandili ne zaman sorusu da yanıt aramaya başladı. Ekim ayında idrak edilecek bu özel gece için yarın kandil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yarın ne kandili, hangi kandil var? İşte, tüm merak edilenler…