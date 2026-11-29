30 Kasım Pazartesi Kastamonu'da okullar tatil mi sorusu, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte öne çıktı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı, don ve buzlanma ihtimali ulaşım konusunda endişe yaratıyor. Yeni haftaya okula giderek başlayacak öğrenciler, Kastamonu Valiliğinin tatil kararı alıp almadığını merak ediyor.
Kastamonu'da 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir resmi açıklama bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre Kastamonu genelinde eğitim öğretimin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor. Valilik tarafından yeni bir karar alınması durumunda açıklamanın resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Kasım tarihli bölgesel tahmininde Kastamonu'nun kuzey kesimleri için yağış uyarısı yer alıyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Kastamonu Valiliğinin 30 Kasım Pazartesi gününe yönelik eğitime ara verme kararı henüz doğrulanmış değil. Öğrencilerin ve velilerin Valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak son dakika duyurularını takip etmesi gerekiyor.