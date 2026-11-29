KASTAMONU'DA 30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir resmi açıklama bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre Kastamonu genelinde eğitim öğretimin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor. Valilik tarafından yeni bir karar alınması durumunda açıklamanın resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.