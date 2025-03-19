Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe yarın okul var mı yok mu? Valilik açıklamaları bekleniyor!

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açabiliyor. Birçok ilde sıcaklıklar aniden 20 derece birden düştü, bu da okullarda tatil edilip edilmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Öğrenciler ve veliler, 20 Mart 2025 Çarşamba günü hangi illerde okulların tatil olduğunu öğrenmek için valiliklerden gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki; Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe yarın okul var mı yok mu?