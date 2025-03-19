Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe yarın okul var mı yok mu? Valilik açıklamaları bekleniyor!

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açabiliyor. Birçok ilde sıcaklıklar aniden 20 derece birden düştü, bu da okullarda tatil edilip edilmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Öğrenciler ve veliler, 20 Mart 2025 Çarşamba günü hangi illerde okulların tatil olduğunu öğrenmek için valiliklerden gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki; Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe yarın okul var mı yok mu?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açabiliyor. Birçok ilde sıcaklıklar aniden 20 derece birden düştü, bu da okullarda tatil edilip edilmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.
20 Mart Perşembe günü için henüz eğitime ara verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili illerin valiliklerinden tatil açıklamaları geldikçe haberimize eklenecektir.
HAVA DURUMU
Meteorolojinin paylaştığı hava durumu raporuna göre, çarşamba günü Ankara ve Eskişehir dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü de sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu bölgelerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.