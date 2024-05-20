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Giriş Tarihi: 20.5.2024 23:24

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 21 MAYIS? Milli yasta okullar tatil ilan edilir mi?

Yarın okullar tatil mi sorusu gündemde! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda “İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.” Peki, 21 Mayıs yarın okullar tatil mi? Milli yasta okullar tatil ilan edilir mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 21 MAYIS? Milli yasta okullar tatil ilan edilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesi sonucunda Türkiye'de 1 günlük Milli yas ilan edildiğini açıkladı. Peki, Milli yasta okullar tatil ilan edilir mi?

MİLLİ YASTA NE OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir.


MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL İLAN EDİLİR Mİ?

Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

21 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

21 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ 21 MAYIS? Milli yasta okullar tatil ilan edilir mi?
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