Fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarıları peş peşe geldi, gözler okul tatili kararlarına çevrildi. Trakya'da Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Karadeniz kıyılarında da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde öğrenciler, 30 Kasım Pazartesi günü eğitim olup olmayacağını merak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü için 39 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yurdun farklı bölgelerinde kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına beklenirken özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı da vatandaşları sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınanın 1 Aralık Salı öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilmesine yönelik ülke genelinde alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak fırtına, kar yağışı ve kuvvetli sağanak beklenen illerde valilikler hava şartlarını değerlendirerek eğitime geçici olarak ara verebiliyor. 29 Kasım Pazar günü itibarıyla olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde de yarın için açıklanan genel bir okul tatili kararı bulunmuyor.
Trakya'da etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağışlar, öğrencilerin okul tatili beklentisini artırdı. Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkili oluyor.
Edirne'de 30 Kasım Pazartesi günü için valilik tarafından açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Kırklareli ve Tekirdağ'da da öğrenciler valiliklerden gelecek duyuruları bekliyor.
Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle İstanbul, Kastamonu ve Sinop'ta yaşayan öğrenciler de okul tatili kararlarını araştırıyor.
Meteoroloji değerlendirmelerine göre Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. İstanbul'un Karadeniz kıyılarında da yerel kuvvetli sağanak görülebileceği bildiriliyor. Ancak hava durumu uyarıları tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.
Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar, Samsun'da da okul tatili araştırmalarını gündeme getirdi. Meteoroloji, Samsun kıyılarında kuvvetli rüzgarla birlikte yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Samsun'da 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir karar açıklanması halinde duyuru Samsun Valiliği tarafından paylaşılacak.