EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trakya'da etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağışlar, öğrencilerin okul tatili beklentisini artırdı. Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkili oluyor.

Edirne'de 30 Kasım Pazartesi günü için valilik tarafından açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Kırklareli ve Tekirdağ'da da öğrenciler valiliklerden gelecek duyuruları bekliyor.