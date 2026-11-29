Samsun'da 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Samsun Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine yönelik yeni bir karar duyurulmadığı sürece eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor. Tatil kararı alınması durumunda kapsam ve tarih Valiliğin resmi kanallarından açıklanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Samsun'da 30 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor. Samsun ve çevresinde yağışların yer yer etkili olacağı, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Samsun Valiliğinden 30 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor. Öğrencilerin ve velilerin Samsun Valiliği ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.