SAMSUN'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Samsun'da 30 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor. Samsun ve çevresinde yağışların yer yer etkili olacağı, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.