Yarın Sinop'ta okullar tatil mi sorusu, 30 Kasım Pazartesi öncesinde öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. Meteoroloji tahminlerine göre kentte yeni haftanın ilk gününde yağışlı hava etkili olacak. Olumsuz hava koşullarının ardından gözler Sinop Valiliğinden gelecek olası okul tatili açıklamasına çevrildi.
Sinop'ta 30 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir Valilik duyurusu bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda kent genelindeki okullarda derslerin normal programında devam etmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak yeni bir karar alınması halinde açıklamanın Sinop Valiliği tarafından paylaşılması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı bölgesel hava tahminine göre Sinop'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı bölgelerinde yer yer kuvvetli olabileceği, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca sıcaklıkların 3 ila 6 derece azalması bekleniyor.
Sinop Valiliğinden 30 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Öğrenciler ve veliler, olası yeni gelişmeler için Sinop Valiliğinin resmi duyurularını ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamalarını takip edebilir.