SİNOP'TA 30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop'ta 30 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir Valilik duyurusu bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda kent genelindeki okullarda derslerin normal programında devam etmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak yeni bir karar alınması halinde açıklamanın Sinop Valiliği tarafından paylaşılması bekleniyor.