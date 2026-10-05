Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar geçerli olacak? Otobüs, metro, metrobüs için karar açıklandı!

6 Ekim'de gün boyunca otobüs, metro, metrobüs ve vapur hatlarını kullanmayı düşünenler, uygulamanın hangi araçlarda geçerli olacağını ve saat sınırını öğrenmek istiyor. Toplu taşıma için alınan kararın kapsamı, İstanbulkart kullanım şartlarıyla birlikte açıklığa kavuştu.
İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2026 Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil şehir içi ulaşım araçlarını kapsayacak.
Böylece otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemleri kullanan yolcular, 6 Ekim'de belirlenen kapsam dahilinde ücret ödemeden seyahat edebilecek.
Karara göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım seçeneklerinden ücret alınmayacak. Duyuruda yer verilen araçlar arasında şunlar bulunuyor:
İstanbul, 6 Ekim 1923'te işgal kuvvetlerinin kentten ayrılmasıyla kurtuluşuna kavuştu. Bu yıl İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanacak. Bu kapsamda 6 Ekim Salı günü şehir içi ulaşım için ücretsiz kullanım kararı alındı.