Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar geçerli olacak? Otobüs, metro, metrobüs için karar açıklandı!

6 Ekim'de gün boyunca otobüs, metro, metrobüs ve vapur hatlarını kullanmayı düşünenler, uygulamanın hangi araçlarda geçerli olacağını ve saat sınırını öğrenmek istiyor. Toplu taşıma için alınan kararın kapsamı, İstanbulkart kullanım şartlarıyla birlikte açıklığa kavuştu.