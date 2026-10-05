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Giriş Tarihi: 5.10.2026 14:23

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar geçerli olacak? Otobüs, metro, metrobüs için karar açıklandı!

İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim’de ulaşımda farklı bir tarife uygulanmasına karar verildi. Otobüs, metro, metrobüs ve vapur hatlarını kullanacak yolcular için uygulamanın kapsamı ile geçerli olacağı saatler de duyuruldu. Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, kaça kadar geçerli olacak? İşte, detaylar...

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar geçerli olacak? Otobüs, metro, metrobüs için karar açıklandı!
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6 Ekim'de gün boyunca otobüs, metro, metrobüs ve vapur hatlarını kullanmayı düşünenler, uygulamanın hangi araçlarda geçerli olacağını ve saat sınırını öğrenmek istiyor. Toplu taşıma için alınan kararın kapsamı, İstanbulkart kullanım şartlarıyla birlikte açıklığa kavuştu.

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2026 Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil şehir içi ulaşım araçlarını kapsayacak.

Böylece otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemleri kullanan yolcular, 6 Ekim'de belirlenen kapsam dahilinde ücret ödemeden seyahat edebilecek.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR GEÇERLİ?

Yayımlanan duyuruda uygulama için belirli bir saat aralığı açıklanmadı. Kararın 6 Ekim günü boyunca geçerli olacağı bildirildi. Ücretsiz ulaşım düzenlemesi yalnızca İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünün kutlandığı 6 Ekim Salı günü geçerli olacak.

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6 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Karara göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım seçeneklerinden ücret alınmayacak. Duyuruda yer verilen araçlar arasında şunlar bulunuyor:

  • Otobüs
  • Metro
  • Metrobüs
  • Vapur
  • İstanbulkart entegrasyonuna dahil diğer raylı sistemler

6 EKİM NEDEN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ?

İstanbul, 6 Ekim 1923'te işgal kuvvetlerinin kentten ayrılmasıyla kurtuluşuna kavuştu. Bu yıl İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanacak. Bu kapsamda 6 Ekim Salı günü şehir içi ulaşım için ücretsiz kullanım kararı alındı.

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