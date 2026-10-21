Yasa dışı bahis ağına 6 ilde şafak operasyonu! 19 gözaltı

Trabzon'da, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarının işlendiğinin tespit edilmesi üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ön incelemelerde, aralarında Trabzon'da faaliyet gösteren kişilerin de bulunduğu şüphelilerin; Türkiye genelinde bireylere ve şirketlere ait banka hesapları ile GSM numaralarını kiralama yoluyla topladıkları ve bu yöntemle yasa dışı bir finansal ağ oluşturdukları anlaşıldı.

SİBER EKİPLER ÖRGÜTSEL BAĞI ÇÖZDÜ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen saha araştırmaları, iletişimin tespiti ve teknik takipler sonucunda şüpheliler ile aralarındaki örgütsel bağ deşifre edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 sabahı saat 07.00'de Trabzon merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun illerindeki 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen suç unsurları şu şekilde sıralandı: 12 adet cep telefonu, 16 adet SIM kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar ve bilgisayar kasasına montajlı 1 adet POS cihazı, 4 adet sabit disk (HDD) ve 4 adet SSD hard disk, 7 adet flash bellek ve 6 adet hafıza kartı, 18 adet banka kartı, 3 adet keşide edilmiş çek, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 adet boş şarjör

Gözaltına alınan 19 şüphelinin adli işlemlerinin, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör