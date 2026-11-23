Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Adana, Ağrı, Aydın, Bursa, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Ordu ve Siirt'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 101 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİNDEN YASA DIŞI BAHİSE KADAR BİRÇOK SUÇ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden vatandaşları hedef aldıkları, "Ev satış bedeli" ve "düşük faizli kredi" gibi temaları kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, firmalara yetkisiz erişim sağlayarak şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİBER TAKİPTE BİN 224 HESAP VE ŞAHIS BELİRLENDİ

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmadı. Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde farklı suç kategorilerine yönelik toplam bin 224 hesap ve şahıs tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 765, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 44, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 55, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 93, siber trafik suçlarına yönelik 267 hesap ve şahıs belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 728 HESAP VE ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında da toplam 728 hesap ve şahıs tespit edildi. Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik gerçekleştirilen incelemelerde ise toplam 4 bin 404 hesap ve şahıs belirlendi. Yapılan tespitler doğrultusunda bin 177 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.