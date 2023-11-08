Yasa dışı bahis operasyonu! Elde edilen paraları kripto ile akladılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Sibergöz operasyonunda "Yasa dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen 43 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin lira ile 10 bin lira karşılığında temin ettikleri ve suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı belirlendi.Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3 milyar 600 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının kişiler aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları tespit edildi. Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 71 bin 415 Türk lirası, döviz, altın, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.