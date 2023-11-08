Yasa dışı bahis operasyonu! Elde edilen paraları kripto ile akladılar
Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis düzenleyenlere yönelik olarak 3 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri kazançları kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı belirlendi. Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3 milyar 600 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz” şeklinde açıklamada bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Sibergöz operasyonunda "Yasa dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen 43 şüpheliyi gözaltına aldı.
PARALAR KRİPTO AKTARILDI
Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin lira ile 10 bin lira karşılığında temin ettikleri ve suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı belirlendi.
HESAPLARDAN 3.6 MİLYAR LİRA İŞLEM
Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3 milyar 600 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının kişiler aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları tespit edildi. Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 71 bin 415 Türk lirası, döviz, altın, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.
"YASA DIŞI BAHİSÇİLERİN ENSELERİNDEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.