Yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi yakalandı: 51 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi!

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda A.T. (19), N.A. (22), H.K.Ç. (22), M.A.E. (22), M.S. (23), H.A. (21), Y.D. (20), A.Ç. (23) ve E.M. (19) yakalandı. Yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 15 sim kart, hard disk, flash bellek ve 17 bin 400 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.