Yasa dışı bahis oynamak için verilen borç para kavgasında kaçırıp darp ettiler: 5 kişi tutuklandı!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 22 Nisan 2025 tarihinde yaşanan olayda, hasta bakıcı E.K., yasa dışı bahis nedeniyle yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden iş arkadaşı E.G. ile tartıştı. E.K., daha sonra E.G.'nin kardeşi A.B. ve beraberindeki kişiler tarafından zorla bir adrese götürülerek darp edildiği öne sürüldü.