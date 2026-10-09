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Giriş Tarihi: 09.10.2026 17:27 Son Güncelleme: 09.10.2026 17:37

Yasa dışı bahis soruşturmasına 12 gözaltı: 150 milyonluk para trafiği deşifre edildi! Suç gelirlerini böyle aklamışlar...

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 150 milyon liralık para trafiğine yönelik soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait banka hesaplarının suç gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı tespit edildi.

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Yasa dışı bahis soruşturmasına 12 gözaltı: 150 milyonluk para trafiği deşifre edildi! Suç gelirlerini böyle aklamışlar...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında para hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edildiği belirlenen yaklaşık 150 milyon liranın Arnavutköy'deki bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

378 BİN DOLARLIK TESLİMATTA OPERASYON

Soruşturma kapsamında, para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim alınacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken suç unsuru paralara el konuldu. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

7 DAİRE, 11 ARAÇ VE 3 MOTOSİKLETE EL KONULDU

Şüphelilere yönelik aramalarda çok sayıda dijital materyal ve banka hesaplarına ilişkin materyaller ele geçirildi. Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete de el konuldu.

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Gözaltına alınan 12 şüpheli, 9 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #ARNAVUTKÖY #YASA DIŞI BAHİS

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Yasa dışı bahis soruşturmasına 12 gözaltı: 150 milyonluk para trafiği deşifre edildi! Suç gelirlerini böyle aklamışlar...
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