Yasa dışı bahis soruşturmasına 12 gözaltı: 150 milyonluk para trafiği deşifre edildi! Suç gelirlerini böyle aklamışlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında para hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edildiği belirlenen yaklaşık 150 milyon liranın Arnavutköy'deki bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
378 BİN DOLARLIK TESLİMATTA OPERASYON
Soruşturma kapsamında, para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim alınacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken suç unsuru paralara el konuldu. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.