Yasa dışı bahis soruşturmasına 12 gözaltı: 150 milyonluk para trafiği deşifre edildi! Suç gelirlerini böyle aklamışlar...

378 BİN DOLARLIK TESLİMATTA OPERASYON

Soruşturma kapsamında, para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim alınacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken suç unsuru paralara el konuldu. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.