Yasa dışı bahis soruşturmasında üçüncü iddianame! 3 fenomenin hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.







SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yasa dışı bahis soruşturması günden güne büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün aralarında MasterChef ve Survivor isimli yarışmalardan tanınan Yasin Obuz ve 6 fenomen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hazırlanan iki iddianamede Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, tutuklu sanıklak Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar'ın 3 yıla kadar hapisleri istenmişti.





3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında üçüncü iddianame hazırlandı. Sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında.