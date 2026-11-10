Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engeli!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 20:37

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engeli!

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engellendi.

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Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engeli!
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Alınan bilgiye göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

İncelemeler sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi. Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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#SİNCAN #ETİMESGUT #POLATLI

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Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engeli!
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