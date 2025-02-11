Yasa dışı bahiste geri adım yok! Operasyonlara bir yenisi eklendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle olan mücadelesi devam ediyor. "Dijital uyuşturucu" olarak nitelendirilen yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyon düzenlenmişti.

YASA DIŞI BAHİSTE YENİ OPERASYON

Soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlar arasına bir yenisi eklendi. Bu sabah düzenlenen operasyonda, çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edilen sosyal medya fenomenleri Eren Arda Altuntaş, Gençay Cömert, Yusuf Çekmez yakalanarak gözaltına alındı. Diğer bir fenomen Enes Çakal'ı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.